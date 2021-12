Die Ludwigshafener Filiale der Sparda-Bank Südwest besteht seit 40 Jahren. Die Bank spendet im Jubiliäumsjahr 10.000 Euro für wohltätige Zwecke – die Hälfte des Geldes geht an den Kinderschutzbund in Ludwigshafen.

Vor 40 Jahren, am 6. Dezember 1981, eröffnete in der Bismarckstraße die Sparda-Filiale – damals mit lediglich drei Mitarbeitern auf kleiner Fläche. Heute beraten und unterstützen 14 Mitarbeiter auf drei Stockwerken die Kunden bei Finanzfragen.

Die Sparda-Bank Südwest wurde 1899 als Eisenbahn- Spar- und Darlehenskasse von Eisenbahnern in Form einer Genossenschaft gegründet. Kunden konnten früher an jedem Fahrkartenschalter der Deutschen Bahn ihre Bankgeschäfte tätigen. Bargeld abheben, Überweisungen in Auftrag geben. Als die Deutsche Bahn dann in den 1980er-Jahren zur DB AG wurde, öffnete sich die Bank auch für Privatkunden. Ludwigshafen, Kaiserslautern und Koblenz zählten zu den ersten Filialen. Heute gehört sie mit rund 500.000 Kunden zu einer der mitgliederstärksten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ihrem Geschäftsmodell ist die Bank bis heute treu geblieben. Auf der einen Seite bietet sie Sparmöglichkeiten für die Vermögensanlage, auf der anderen Seite vergibt sie Kredite und bietet private Baufinanzierung für die eigenen vier Wände an. Als Genossenschaftsbank ist sie ihren Mitgliedern verpflichtet.

Spenden mit Gewinnsparlosen mit finanziert

Auch soziales Engagement gehört dazu: Im Rahmen der Jubiläumsfeier übergab Markus Gepperth, Leiter Filialvertrieb, einen Spendenscheck in Höhe von jeweils 5000 Euro an zwei wohltätige Vereine. Er überreichte die Spendenschecks an Marion Schneid vom Deutschen Kinderschutzbund in Ludwigshafen sowie an Jürgen Bohnert vom Verein Lichtblick 2000, der seinen Sitz in Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) hat und sich für Kinder und Jugendliche in Notlagen einsetzt.

Beide Spenden stammen aus Mitteln der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank Südwest sowie aus dem Verkauf von Gewinnsparlosen an die Kunden der Bank. „Als regionale Genossenschaftsbank wollen wir vor Ort einen Beitrag dazu leisten, soziale Projekte zu unterstützen. Das Wohl von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien liegt uns dabei ganz besonders am Herzen“ sagte Markus Gepperth bei der Spendenübergabe.