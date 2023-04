Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Einkaufszentren in der Innenstadt spüren die Zurückhaltung der Kunden wegen der Corona-Pandemie und den deshalb verhängten Einschränkungen. Die Kunden bleiben daher nicht so lange in