Die Corona-Pandemie hat nach Angaben der Sprachwissenschaftlerin Christine Möhrs vom Mannheimer Leibniz-Institut für Deutsche Sprache auch die Emoji-Kommunikation verändert. „Analog zu unserem Wortschatz hat sich auch die Verwendung von Emojis auf Whatsapp, Facebook und Twitter in den vergangenen eineinhalb Jahren stark gewandelt“, sagte die Forscherin.

Zum einen seien neue Bildsymbole entstanden, so etwa bei Facebook ein Smiley, der ein Herz umarmt. Zum anderen seien bereits bestehende Emojis neu gedeutet worden, allen voran der Smiley mit Gesichtsmaske, eines der am häufigsten benutzten Symbole im Jahr 2020. „Die Emoji-Kommunikation ist ganz eng mit unserer Gesellschaft verbunden und spiegelt deren Entwicklungen sehr schnell und genau wider“, erklärte Christine Möhrs dem Evangelischen Pressedienst. So sei etwa das Icon eines Einkaufswagens „einer der Emoji-Gewinner der Corona-Zeit“ gewesen, da Lebensmittelbesorgungen zu den wenigen Aktivitäten gehört hätten, die im Lockdown noch möglich gewesen seien. Andere Bilder wie etwa das Flugzeug und der Fußball seien viel weniger benutzt worden.

Manche Emojis wurden im Zuge der Pandemie auch verändert, wie die Wissenschaftlerin weiter erklärte. Ein Beispiel sei das Bild einer Spritze mit roter Flüssigkeit, das eigentlich für eine Blutentnahme stehe, seit einigen Monaten aber als Symbol für die Corona-Impfung verwendet worden sei. „Apple hat deshalb bei einem Update im Frühjahr die rote Flüssigkeit durch eine bläulich-durchsichtige ersetzt, die einem Impfstoff nahekommen soll“, sagte sie.

Kombinationen mehrerer Emojis

Auffällig sei bei der zeichenbasierten Corona-Kommunikation zudem, dass die Nutzerinnen und Nutzer oft mehrere Emojis kombinieren würden, wenn kein passendes existiere – etwa für bestimmte Schutzmaßnahmen in der Pandemie. Dann werde beispielsweise das rote Verkehrszeichen mit dem weißen Querstrich in der Mitte verknüpft mit einem umarmenden Smiley für „Umarmen verboten“ oder einer Hand für „Händeschütteln verboten“. Ob solche Lücken künftig geschlossen werden würden, erwarte sie mit Spannung, sagte Christine Möhrs.

Maßgeblich für solche Abwandlungen ist der neue Emoji-Katalog des Unicode-Konsortiums, das sich unter anderem um einheitliche Codes für die bunten Bilderchen kümmert. Die Einführung neuer Emojis hat sich wegen Corona verzögert, wie die Sprachforscherin erklärt: „Vielleicht finden wir im neuen Katalog dann auch Piktogramme für neue Begrüßungsformen wie den Ellenbogen- oder den Fuß-Gruß.“