Jahresgaben haben eine lange Tradition beim Kunstverein Ludwigshafen: Seine Mitglieder können zu Vorzugspreisen Kunstwerke erwerben und den künstlerischen Nachwuchs unterstützen. Direktorin Ameli M. Klein geht dabei neue Wege: Sie hat eine internationale Jury gebeten, 21 Künstlerinnen und Künstler auszuwählen. Deren Arbeiten werden nun einen Monat lang in einer Ausstellung in der Rhein-Galerie gezeigt.

Über 100 Künstlerinnen und Künstler haben sich beworben, mit ihren Werken bei der Jahresgaben-Ausstellung dabei zu sein. Strenge Vorgaben mussten sie nicht erfüllen: Ob sie studiert hatten oder nicht, ob sie am Anfang ihrer Karriere stehen oder schon etabliert sind, spielte keine Rolle. Lediglich einen Bezug zur Rhein-Neckar-Region sollten sie vorweisen – aber auch da wurden Ausnahmen gemacht: Wer die Jurymitglieder einstimmig auf seiner Seite hatte, musste dieses Kriterium nicht erfüllen.

So kommt es, dass Lukas Matuschek in der Ausstellung vertreten ist, ein Wiener Künstler, dessen sieben kleinformatige Werke in Gelb- und Orangetönen beim Betreten des derzeitigen Kunstvereins-Domizils sofort ins Auge fallen. Ausgehend von Fotos von Alltagsszenen, hat er abstrakte Gemälde von hinreißender Farbigkeit geschaffen. Es ist eine von 21 Positionen, die in der Ausstellung zu sehen sind. Am anderen Ende des Raums haben die Arbeiten von André Wischnewski ihren Platz bekommen. Der Mannheimer Künstler, der schon 2013 beim Ludwigshafener Kunstverein ausgestellt hat, ist mit „Soundpieces“ vertreten: Aus Comicheften hat er Bilder und Texte ausgeschnitten und Objekte geschaffen, die an Architektur erinnern. Direkt daneben hängen die filigranen Blumenbilder der ebenfalls in Mannheim lebenden und arbeitenden Künstlerin Eva Gentner, die 2020 eine Ausstellung in der Rudolf-Scharpf-Galerie des Wilhelm-Hack-Museums hatte und deren Arbeiten zuletzt Teil der „1,5 Grad“-Schau in der Kunsthalle Mannheim waren.

„Größtmögliche Vielfalt“

Für die Kunstvereins-Direktorin Ameli M. Klein spiegelt die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler „eine größtmögliche Vielfalt“. Für sie selbst, die neu in der Region ist, sei die Ausstellung eine wunderbare Gelegenheit, viele von ihnen persönlich kennenzulernen. Sie habe die Entscheidung komplett der Jury überlassen: dem Museumsleiter Erin Dziedzic (Kansas City), den Kuratoren Ginevra Ludovici (Rom), Roberto Majano (Madrid) und Cathrin Mayer (Stockholm/Berlin) und der Galeristin Caroline Rush (New York), die sich in virtuellen Meetings auf die beteiligten Künstlerinnen und Künstler einigten.

Die Ausstellung wird den ganzen März zu sehen sein. An den ersten drei Tagen sind Künstler vor Ort, um bei Sekt und Saft über ihre Arbeit zu sprechen. Alle Werke können vor Ort erworben und nach dem Ende der Ausstellung abgeholt werden. Der Verkaufserlös geht zur Hälfte an die Künstlerinnen und Künstler und zur Hälfte an den Kunstverein und die Künstlersozialkasse. Die einzige Voraussetzung zum Kauf ist eine Mitgliedschaft im Kunstverein, die auch beim Kauf einer Jahresgabe abgeschlossen werden kann. Es sei ihr wichtig, sagt Klein, dass die Kunst für praktisch jeden erschwinglich sei. So koste kein Werk mehr als 500 Euro.

Die Ausstellung

„Jahresgaben 2024 Open Call“ im Zoom-Quartier in der Rhein-Galerie, bis Samstag, 30. März. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 11-20 Uhr. Die Eröffnung ist am Donnerstag, 29. Februar, 15 Uhr.