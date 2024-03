Mit einer großzügigen Schenkung hat das Baustoffunternehmen Gebr. Willersinn GmbH und Co. KG dem Naturschutz in der Vorderpfalz neue Impulse vermittelt. Die alteingesessene Ludwigshafener Firma schenkte der pfälzischen Naturschutzorganisation Pollichia 32 Hektar Naturschutzflächen an vier verschiedenen Standorten in der Vorderpfalz – verteilt auf 87 Flurstücke. Willersinn-Geschäftsführer Benedikt Eberhard zeigte sich bei den Zusammenkünften mit den Pollichia-Verantwortlichen um den Präsidenten Michael Ochse beeindruckt von deren Fachwissen und Kenntnissen komplexer Zusammenhänge – und wurde nach Pollichia-Angaben spontan Mitglied der seit dem 6. Oktober 1840 bestehenden Naturschutzorganisation (Sitz Neustadt).

Größte Liegenschaft auf dem Palmberg

Die größte der vier Liegenschaften, die ab sofort von ehrenamtlichen Pollichia-Mitgliedern fachlich betreut und gepflegt werden, befindet sich auf dem Palmberg bei Laumersheim und umfasst 22,6 Hektar auf 71 Flurstücken. Magerrasen, offene Sandflächen und Kleingewässer sollen dort zu einer künftig ungestörten Heimat von Lebewesen und Pflanzen aller Art werden. Dasselbe gilt für ein 7,4 Hektar großes Areal mit sieben Flurstücken im Natur- und Vogelschutzgebiet Bobenheimer Altrhein, wo vor allem seltene Vögel brüten. 1,1 Hektar (fünf Flurstücke) groß ist ein Feuchtgebiet zwischen Lingenfeld und Mechtersheim – 0,9 Hektar (vier Flurstücke) umfassen die Mähwiesen im Dürkheimer Bruch, wo sich künftig noch mehr Brutvögel niederlassen sollen.