Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Mundenheim Gerhard „Gerd“ Nocon getroffen. Der 71-Jährige stammt aus Mannheim und lebt nach einigen Zwischenstationen, unter anderem in Oftersheim und Schwetzingen, seit 1988 in Ludwigshafen.

Was verschlägt den Mannheimer nach Ludwigshafen?

Wir haben hier ein Haus gekauft. Es gefällt mir hier. Das ist eine ruhige Gegend. Obwohl: Oftersheim war noch ein wenig