Eine Schülerin eines Mannheimer Gymnasiums ist positiv auf Corona getestet worden. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Die Jugendliche besuchte bis Ende vergangener Woche die Schule, die Klasse war in zwei Gruppen geteilt. Für alle Schüler der entsprechenden Klassengruppe sowie deren Lehrer wurde laut Stadt Mannheim eine 14-tägige häusliche Isolation angeordnet. Das Gesundheitsamt und die Schulleitung stehen in engem Austausch. Den Namen des Gymnasiums wollte die Stadt auf Anfrage nicht mitteilen.

Am Mittwoch gab’s fünf neue Fälle

Dem Gesundheitsamt Mannheim waren am Mittwoch fünf neue Corona-Fälle gemeldet worden. Bei einigen der infizierten Personen handelt es sich laut Stadt um Reiserückkehrer aus Risikogebieten sowie deren enge Kontaktpersonen. Eine dieser Kontaktpersonen ist besagte Schülerin.