Die Bilanz der Mannschaften aus der Vorder- und Südpfalz, die am Wochenende an den Futsal-Südwestmeisterschaften der A- und C-Junioren in Eisenberg teilgenommen haben, fällt insgesamt bescheiden aus.

Für den einzigen Lichtblick sorgte A-Junioren-Verbandsligist SV Phönix Schifferstadt, der den dritten Platz erreichte. Um sich für die Regionalmeisterschaften am kommenden Wochenende in Mülheim-Kärlich zu qualifizieren, war aber dies jedoch zu wenig.

Den B-Junioren der FG 08 Mutterstadt und C-Junioren des FC Speyer 09 ging es nicht viel besser. Beide verloren ihre Gruppenspiele und zogen deshalb ebenso wie die Mannschaften aus der Südpfalz lediglich in die jeweilige Trostrunde ihrer Altersklasse um die Plätze sieben bis neun ein. Immerhin gelang es der FG 08 Mutterstadt, in dieser beide Begegnungen für sich zu entscheiden, was am Ende den siebten Rang bedeutete. „Ich finde, wir waren auch in den nur mit jeweils 1:2 verlorenen Spielen gegen die JSG Wasgau und die JSG Königswald die bessere Mannschaft. Unsere Gegentore waren jedenfalls sehr unglücklich“, bedauerte Mutterstadts Trainer Salvatore Comparato den Ausgang des Turnier. „Bei der Kreismeisterschaft haben wir aber zweimal den FC Speyer 09 geschlagen. Das ist wichtiger“, bemerkte er nicht ohne einen Hauch von Süffisanz.

Kein Vertreter aus dem Kreis

Im Gegensatz zu den eigenen B-Junioren hatten sich die C-Junioren des FC Speyer 09 als Meister des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt für die Südwestmeisterschaften qualifiziert. Dass es am Ende nur zu Rang acht reichte, lag jedoch vor allem daran, dass die Auswahl am Wochenende ausschließlich mit Spielern des jüngeren Jahrgangs antrat. „Körperlich waren wir unseren Gegnern leider unterlegen“, stellte FC-Trainer Patrick Heilman fest.

Obwohl die Turniere auf dem Gebiet des Fußballkreises Rhein-Pfalz stattfanden, war ausgerechnet dieser als einziger der zehn Kreise des SWFV bei keinem vertreten. „Wir haben leider keine Halle gefunden, um Kreismeisterschaften ausrichten zu können. Deshalb haben wir beim Ludwigshafener SC und beim VfR Frankenthal, die mit Juniorenmannschaften in höheren Spielklassen vertreten sind, nachgefragt, ob sie mitmachen möchten, aber da bestand leider kein Interesse“, ließ Wolfgang Poggel aus Limburgerhof wissen. Er war als Vertreter des Kreises Rhein-Pfalz und Mitglied des Verbandsjugendausschusses in Eisenberg, aber auch als Hallensprecher im Einsatz.

Einige Rote Karten

Die Zuschauer wurden jedenfalls mit vielen spannenden Begegnungen belohnt. Bei den A-Junioren siegte zum Auftakt der TSV Gau-Odernheim vor der JSG Nahe, bei den B-Junioren am Samstag die JSG Wasgau vor dem JFV Pfälzer Bergland. Am Sonntag setzten sich bei den C-Junioren mit Sieger JSG Nahe-Glan und der JSG Baumholder die beiden Teams aus dem Gebiet des früheren Fußballbezirks Nahe durch.

Etwas mehr zu tun als erwartet hatten die Schiedsrichter, die auch einige Platzverweise aussprechen mussten. Bei den B-Junioren sahen alleine zwei Spieler des VfR Wormatia Worms die Rote Karte, ein Akteur der C-Junioren des TSV Schott Mainz schaffte es, sich während des mit 0:3 verlorenen Duells mit der JSG Nahe-Glan binnen weniger Sekunden aufgrund abfälliger Gesten zunächst Gelb und danach Gelb-rot einzuhandeln. Die Unparteiischen hatten ebenso wie Ausrichter TSG Eisenberg alles im Griff.