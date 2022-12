[Aktualisiert 17.37 Uhr] Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag in der Richard-Wagner-Straße in der Südlichen Innenstadt in einer Villa ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei stand kurz nach 15 Uhr der Dachstuhl des Hauses in Flammen, in dem sich drei Wohnungen befinden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Einsatzkräfte konnten sich die drei Bewohner des Hauses ins Freie retten. Die Qualmwolke war weithin in der Innenstadt zu sehen. Die Feuerwehr war mit 40 Mann, drei Löschfahrzeugen und zwei Drehleitern im Einsatz, um den Brand zu löschen. Gegen 16.44 Uhr war das Feuer gelöscht. Derzeit werde noch nach Glutnestern gesucht. Über Nacht werde eine Brandwache vor Ort sein. Die Höhe des Schadens muss noch genauso wie die Brandursache ermittelt werden. Das Haus ist laut Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Die Bewohner seien bei Bekannten untergekommen. Ein Statiker müsse das Gebäude überprüfen. Außerdem seien die Wohnungen und das Treppenhaus in dem Altbau durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden.

