Zum Pfalzfest am Ebertpark (16. bis 25. Juni) kündigt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) Sonderfahrten an – mit zusätzlichen Stadtbahnen als Linie E zwischen Berliner Platz und Ebertpark. Die Bahnen verkehren nach weiteren Angaben im 30-Minuten-Takt ab Berliner Platz jeweils freitags und samstags zwischen etwa 16.15 und 19.45 Uhr sowie von etwa 21 bis kurz vor Mitternacht. Sonntags fahren die Bahnen zwischen 16.15 und 19.40 Uhr. Die letzten Rückfahrten ab Ebertpark erfolgen freitags und samstags um 0.13 Uhr, an Sonntagen um 20.01 Uhr. Die Stadtbahnen fahren vom Berliner Platz kommend über Pfalzbau, Hauptbahnhof und Klinikum zum Ebertpark. Auf der Rückfahrt fahren die Bahnen ab Ebertpark über Klinikum, Hauptbahnhof und Südwest-Stadion zum Berliner Platz. Es werden alle auf dem Linienweg liegenden Haltestellen bedient, so die RNV. Alternativ sei der Ebertpark mit der Stadtbahnlinie 10 (bis 21 Uhr) und der Nachtbuslinie 90 (ab 21 Uhr), jeweils über die Haltestelle Ebertpark/Fichtestraße, erreichbar. Weitere Informationen gibt’s im Netz unter www.rnv-online.de.