Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) kehrt am Montag nach dem Abriss der Pilzhochstraße im Bereich Mundenheimer Straße mit allen betroffenen Linien wieder zurück an den Berliner Platz – auch die Verbindungen von und nach Mannheim über die Konrad-Adenauer-Brücke werden wieder regulär bedient, teilt die RNV mit.

Damit wird der Berliner Platz – wie am 10. September berichtet – nach rund zehn Monaten Stillstand wieder zum zentralen ÖPNV-Knotenpunkt für Stadtbahnen und Busse. Die Stadtbahnen der Linien 4/4A, 6/6A, 7, 8 Express, 9 Express und 10 fahren dann wieder über die umsteigestärkste Haltestelle in Ludwigshafen.

Zum Teil veränderte Abfahrtspositionen

Auch die Schienenanbindung von und nach Mannheim über die Konrad-Adenauer-Brücke ist dann laut RNV wiederhergestellt. Ebenso kehren die Buslinien 74, 75, 76, 77 sowie die Nachtbuslinien 90, 94, 95, 96 und 97 wieder zurück, allerdings mit zum Teil veränderten Abfahrtspositionen.

Die bisherigen Ersatzhaltestellen im Bereich Ludwig-/Kaiser-Wilhelm-Straße werden nicht mehr bedient, der Schienenersatzverkehr mit Bussen von und nach Rheingönheim endet. Auch in Mannheim verkehren die Stadtbahnlinien 4/4A, 7, 8 Express und 9 Express wieder auf den regulären Fahrwegen.

Umleitungskonzept seit 27. November

Nachdem die Pilzhochstraße – ein 500-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd (B 37) – Ende November wegen Einsturzgefahr für den Verkehr gesperrt werden musste, griff am 27. November ein umfangreiches Umleitungskonzept für alle betroffenen RNV-Linien in Ludwigshafen und Mannheim. Zehn Monate später können die Busse und Bahnen den Berliner Platz ab Montag wieder anfahren. Profitieren werden davon etwa täglich bis zu 40.000 Fahrgäste, die Ludwigshafens Knotenpunkt regelmäßig nutzen. Damit die Stadtbahnen den Berliner Platz wieder befahren können, mussten in den vergangenen Wochen Arbeiten an elektrischen Anlagen und Gleisen durchgeführt werden. Wegen des Wegfalls des Brückenwerks mussten Fahrleitungsmaste aufgestellt werden, um Oberleitung neu montieren zu können.

Maskenpflicht in allen Fahrzeugen

Die RNV bittet alle Verkehrsteilnehmer in Zusammenhang mit der Rückkehr zu den ursprünglichen Fahrbeziehungen um erhöhte Aufmerksamkeit. Vor allem an Fußgängerüberwegen, an denen nun fast ein Jahr lang keine Bahnen kreuzten. Ebenso weist die RNV darauf hin, dass die im ruhenden Verkehr an verschiedenen Stellen während der Sperrzeit als Parkfläche genutzte Gleisanlage ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht. „Wir werden gnadenlos abschleppen“, hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bereits am Mittwoch angekündigt.

Steinruck wie auch Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) werden am Montagmorgen am Berliner Platz sein und eine kleine Überraschung für Fahrgäste parat haben.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung in den Fahrzeugen und an den Haltestellen der RNV besteht weiterhin. Die RNV bittet alle Fahrgäste, sich an die geltende Verordnung zu halten.