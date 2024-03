Die frühlingsbunten und frischgrünen Auwälder rund um die Rheingemeinde Altrip bilden am 27. April wieder die Kulisse für den mittlerweile traditionellen Rheingönheimer Nordic Walking Halbmarathon.

Die Laufveranstaltung wird von der Ortsgruppe Rheingönheim des Pfälzerwaldvereins in Zusammenarbeit mit der TG Frei Heil Rheingönheim mit Start und Ziel an deren Clubhaus organisiert. Bereits zum 17. Mal laden die Rheingönheimer zu dem fröhlichen Frühjahrsunternehmen ein, das auch für auswärtige Teilnehmer einen idealen Ausgangspunkt besitzt: Es gibt direkt nebenan einen großen Parkplatz und zudem kann man von der Rheingönheimer Straßenbahn-Endhaltestelle aus nach nur 50 Metern den Startpunkt erreichen.

Auch unterwegs ist für die Teilnehmer gesorgt: Auf der durchweg flachen Halbmarathonstrecke (21,2 Kilometer) mit Start um 9 Uhr gibt es vier Verpflegungsstationen mit Bananen und Mineralwasser – auf der zehn Kilometer langen Kurzstrecke (Start 10 Uhr) kann man einmal „auftanken“.

Über Rehbachtal und Kiefweiher

Wer vor dem Start überflüssiges Gepäck deponieren will: Es gibt dort eine gesicherte Aufbewahrungsmöglichkeit. Und nach dem Lauf- und Walking-Spektakel für Wanderer und Läufer, Jogger und Langstreckler stehen in der Turnhalle der TG Frei Heil Umkleideräume und Duschen kostenlos zur Verfügung. Monika Birkholz, Vorsitzende des Pfälzerwaldvereins, freut sich über den „Luxus“, den die Veranstalter bei diesem Frühjahrsvergnügen zu bieten haben: „Wo gibt es sonst noch irgendwo ein solches Angebot?“

Die Halbmarathon-Strecke führt zunächst von Rheingönheim ins Rehbachtal und zum Kiefweiher. Von dort aus geht es rund um Altrip zum Naturschutzgebiet Horreninsel im Süden, dann ein Stück am Rhein entlang wieder in Richtung Ausgangspunkt. Die Teilnehmer an der landschaftlich ebenfalls empfehlenswerten Kurzstrecke haben es entlang ihrer gemütlichen Zehn-Kilometer-Distanz mit weithin sichtbarer gelber Streckenmarkierung noch einfacher, laufen aber nicht minder „naturverbunden“.

Medaillen für alle Starter

Das Startgeld einschließlich einer Erinnerungsmedaille für alle Teilnehmer (eine Zeitmessung gibt es nicht, jeder Starter gibt sein eigenes „persönliches“ Tempo vor) beträgt sechs Euro, für Kinder bis 14 Jahren 2,50 Euro.

Im Ziel wartet auf alle Starter eine kleine Mahlzeit: Kartoffelsuppe mit oder ohne Wurst, Würstchen mit Brot, Kuchen und Kaffee und andere Getränke aller Art. Damit es dort ausreichend „Nachschub“ gibt, wäre den Veranstaltern daran gelegen, dass möglichst viele Teilnehmer sich vorher anmelden. Das ist ab sofort unter Telefon 0621 5493749 oder per E-Mail Bernd.Frosch@t-online.de möglich und erwünscht. Kurzentschlossene können sich noch unmittelbar vor dem Start in die Teilnehmerlisten eintragen.