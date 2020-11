In der Rhein-Galerie bieten weitere Gastronomen Take away-Angebote von 11.30 bis 18.30 Uhr als Reaktion auf die neuen Corona-Richtlinien an, wie Centermanager Patrick Steidl (41) auf Anfrage informiert. Dazu zählen „Ya Döner“ und das indische Lokal „Manju“. „Immergrün“ (Salate, Wraps, Säfte), „Pink Punk“ (Crêpes, Süßwaren) sowie die Fisch-Restaurantkette „Nordsee“ hatten dies bereits am Freitag angekündigt. Das japanische Lokal „Kaoru Sushi“ bietet einen Lieferservice an. Weiter geöffnet für Waren zum Mitnehmen hat die Bäckerei Kamps. Alle weiteren Gastronomen des Food-Courts (insgesamt neun Mieter) sind geschlossen. Von den aktuell 115 Galerie-Shops haben seit Montag drei geschlossen: zwei Kosmetikstudios sowie das Eiscafé Bella Vista. Hinzu kommen auf dem Vorgelände das Restaurant „Tialini“ und das „Winterdorf“. ier