[Aktualisiert, 19.45 Uhr] Ein Großteil der Geschäfte in der Ludwigshafener Rhein-Galerie und im Rathaus-Center kann ab Montag unter Beachtung der Hygienevorschriften wieder öffnen. Laut Rhein-Galerie-Manager Christoph Keimes können nach einer entsprechenden Landesverordnung rund 75 der 110 Läden in dem Center wieder aufmachen. Größere Geschäfte müssten ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verkleinern. „Wir wollen natürlich schnellstmöglich zu einem normalen Betrieb zurückkehren. Die neuen Regelungen sind viel besser als die bisherige Situation“, sagte er. Zuletzt hatten in dem Shopping-Center nur noch zwei Optiker und ein Drogeriemarkt geöffnet.

Mehr zum Thema