Trotz des Heimerfolgs über die Kegelfreunde Sembach bleicht der KV Mutterstadt das Schlusslicht der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden. Jetzt steht das Derby bei der KV Grünstadt (Samstag, 14 Uhr) an. Die Leininger stehen auf dem sechsten Tabellenplatz und haben zu Hause nur ein Spiel gewonnen. KV-Vorsitzender Wilfried Klaus: „Wir haben selbst zwei Siege, beide zwar relativ knapp, im Rücken und können mit dem nötigen Selbstvertrauen in Grünstadt auftreten. Wären da nicht wieder unsere in der ganzen Saison schon andauernden personellen Probleme.“ Im Kader fehlt ein Spieler aus privaten Gründen, ein weiterer fällt vermutlich krankheitsbedingt aus. Ein Akteur war die letzten zwei Wochen erkrankt und fehlte daher im Training. Da Grünstadt über sechs Bahnen spielt wird dies vom Rhythmus her auch anders werden, als bisher gewohnt. „Trotzdem oder gerade aus diesem Grund wollen wir es den Grünstädtern am Samstag so schwer wie möglich machen“, sagt Klaus.