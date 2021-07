Auch unser Juli-Bilderrätsel haben unsere Leserinnen und Leser wieder geknackt: Gesucht war das Rathaus-Center. Das Wahrzeichen der Stadt, das im kommenden Jahr abgerissen werden soll, haben fast alle erkannt.

Am 1. März 1979 wurde das Rathaus-Center als Kombination aus dem Hauptsitz der Stadtverwaltung und einem Einkaufszentrum eröffnet – als eines der ersten Center dieser Art in Deutschland. 50.000 Menschen kamen zur Eröffnung des neuen Wahrzeichens der City. Nach drei Jahren Bauzeit war es fertig. Die Anbindung an die Fußgängerzonen sowie die Verbindung der Stadtmitte mit dem Hemshof und das Hochstraßensystem gehörten zur Planung. Mit täglich über 30.000 Besuchern und 75 Shops etablierte sich das Rathaus-Center als Einzelhandelsstandort in der Stadt. 2010 bekam die Stadt mit der neu eröffneten Rhein-Galerie ein weiteres Einkaufszentrum. Beide werden von der Hamburger ECE gemanagt.

Mit der Sanierung der Hochstraße Nord geriet auch das Center in den Fokus. Der Stadtrat beschloss 2014, die Trasse abzureißen und durch eine ebenerdige Stadtstraße zu ersetzen. Doch dafür muss der nördliche Teil des Centers, das mit der Hochstraße verbunden ist, abgerissen werden. Die Stadtspitze unter Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) stellte aber den Fortbestand des Rathauses nicht in Frage. Da die Haustechnik im Abrissteil untergebracht ist, war aber klar, dass das Center nicht weiterbetrieben werden kann. Um Schadenersatzforderungen zu verhindern, kaufte die Stadt Anfang 2019 das Center für 46 Millionen Euro. Die Schließung Ende 2021 war damit beschlossene Sache. Die Rhein-Galerie, gebeutelt von der Corona-Krise, profitiert davon, weil Ankermieter aus dem Rathaus-Center an den Fluss umziehen.

Rathausfrage ungeklärt

Der 18-stöckige Rathausturm ist ein Sanierungsfall. Nach langem Hin und Her setzte OB Jutta Steinruck (SPD) 2020/21 ihren Vorschlag durch: Abriss des Turms, um auf dem Areal die neue Stadtstraße parallel zum Abriss der Hochstraße bauen zu können. Wo die Verwaltung künftig ihren Sitz haben wird, ist bis jetzt noch offen.

