Ludwigshafen verliert ein weiteres Wahrzeichen: In einer Sondersitzung am Montagabend hat sich der Stadtrat einstimmig für den Abriss und Neubau des Rathauses ausgesprochen. Das soll die Hochstraßensanierung beschleunigen. Doch die Planung hängt am seidenen Faden. Fragen und Antworten.

Warum war diese Grundsatzentscheidung notwendig?

Der Abriss von Rathausturm und Rathaus-Center sowie