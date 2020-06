Einen Schaden von gut 500 Euro hat ein noch unbekannter junger Mann am Dienstag in der katholischen Kirche im Ludwigshafener Stadtteil Oppau angerichtet. Laut Polizei hörte der Pfarrer gegen 12.30 Uhr ein lautes Geräusch aus der Kirche. Beim Nachsehen entdeckte er einen Mann, der in Richtung Martinsgasse weglief. In der Kirche waren mehrere Gegenstände umgeworfen worden. Der weglaufende Mann wird so beschrieben: etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sowie schlank. Er trug ein blaues T-Shirt und eine Basecap. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.