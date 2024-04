In der Frankenthaler Straße (Nord) hat ein Autofahrer am Montag gegen 17.45 Uhr einen Radfahrer leicht verletzt. Der silberfarbene Smart fuhr laut Polizei von dem Gelände einer Tankstelle und missachtete die Vorfahrt des 42-jährigen Radfahrers, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Fahrradfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weg, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.