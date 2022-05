Polizeibeamte der Ermittlungsgruppe Poser haben am Freitag und Samstag Fahrzeugkontrollen in der Poserszene unternommen. An beliebten Treffpunkten in Heidelberg und Mannheim wurden 62 Personen und 48 Fahrzeuge überprüft. Fünf Fahrzeugführer erhielten eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis, weil für die Umbauten an ihren Autos keine Genehmigung vorlag. Den BMW eines 26-Jährigen stellten die Beamten sicher, nachdem sie an dem Fahrzeug erhebliche Mängel sowie eine deutliche Überschreitung der Geräuschpegelwerte festgestellt hatten. Der 44-Jährige Fahrer eines aufgemotzten Audis wurde ferner wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.