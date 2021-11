Die Infektionszahlen in Deutschland steigen rasant. Es gibt nur ein wirksames Mittel, um die Pandemie zu stoppen, sagt jedenfalls Pflegeexperte Sertac Bilgin: Impfen. In den Gesundheits- und Pflegeberufen komme man nicht mehr um eine Impfpflicht herum, ist der Geschäftsführende Gesellschafter der Ludwigshafener MKS Medical GmbH überzeugt, ein multikultureller Ambulanter Pflegedienst.

„Die Impfung ist eine einzigartige Chance, dem Coronavirus etwas entgegenzusetzen. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto mehr Menschen können wir gemeinsam vor einer schlimmen Krankheit und sogar vor dem Tod bewahren“, sagt der examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger mit anschließendem Fernstudium zum Pflegedienstleiter. „Als Pflegekräfte sind wir ganz nah dran: an Patienten, Älteren, Pflegebedürftigen und dadurch besonders gefährdet. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind zirka zehn Prozent der Cavid-19-Fälle Angehörige des Gesundheitspersonals.“

„Impfen rettet Leben“

Umso wichtiger sei es, gut geschützt zu sein vor Covid-19 und einer Erkrankung mit möglicherweise schwerem Verlauf. „Die Impfung bietet einen zuverlässigen und wirksamen Schutz. Ich bin der Meinung: Wer im Gesundheits- und Pflegebereich arbeitet, muss geimpft sein. Also Ärzte, Pflegekräfte, Beschäftigte in Krankenhäusern sowie in Alten- und Pflegeheimen. Eine Impfpflicht für diese Berufsgruppen ist wichtig, um vulnerable Gruppen zu schützen. Es gibt viele gute Gründe, sich impfen zu lassen. Wer sich impfen lässt, schützt sich und andere. Impfen rettet Leben. Es ist ein solidarischer Beitrag für unser Gesellschaft. Impfen schützt langfristig und zuverlässig. Impfen ist unsere Chance, die Pandemie zu beenden“, bilanziert Bilgin.