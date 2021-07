Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage ist ein Exhibitionist in Ludwigshafen gemeldet worden. Laut Polizei entblößte ein unbekannter Mann am Dienstag um 13 Uhr sein Glied vor einer 28-Jährigen im Bereich der Hannelore-Kohl-Promenade auf der Parkinsel (Süd). Der Mann war etwa 1,70 Meter groß und hatte einen Dreitagebart. Er trug ein dunkelblaues Shirt und eine dunkelblaue kurze Hose. Er hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773. Am Sonntag wurde ein Exhibitionist in der Gartenstadt gesichtet, am 21. Juli belästigte ein Mann auf einem Feldweg zwischen Mutterstadt und Ruchheim eine 13-Jährige.