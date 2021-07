Ein Exhibitionist hat am Sonntag eine 91-Jährige in der Gartenstadt sexuell belästigt. Laut Polizeibericht war die Seniorin gegen 10 Uhr im Ebereschenweg spazieren. Plötzlich habe aus einem Gebüsch ein Mann „Hallo! Entschuldigung!“ gerufen. Als sie dort hinschaute, habe sie einen Mann mit heruntergelassener Hose gesehen, der sein entblößtes Glied in der Hand hielt und sie anstarrte. Der Mann ist etwa 35 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er ist dick und hat dunkle Haare. Er trug eine orangefarbene Jacke und eine Jeans. Hinweise zu dem Mann an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.