An den Osterfeiertagen haben die städtischen Einrichtungen geänderte Öffnungszeiten. Die Hallenbäder sind am Karfreitag, 15. April, geschlossen. Das Hallenbad Süd ist am Samstag, 16. April, von 7 bis 18 Uhr, am Ostersonntag und -montag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Oggersheim macht an diesen Tagen nur am Samstag auf: von 8 bis 15 Uhr. Der Wildpark Rheingönheim ist an allen Tagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Durch die Feiertage ändern sich die Abfallentsorgungstermine von Karfreitag auf Karsamstag und von Ostermontag auf Dienstag, 19. April. Ab da verschieben sie sich die ganze Woche über jeweils um einen Tag nach vorne. Die Wertstoffhöfe sind von Karfreitag, 15. April, bis einschließlich Ostermontag, 18. April, durchgehend geschlossen, ebenso die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße. Dasselbe gilt für den Bestattungsdienst, der jedoch ganzjährig eine 24-Stunden-Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 0621 622525 anbietet. Auch in der Kultur gibt es Änderungen. So sind Ernst-Bloch-Zentrum und Schillerhaus an allen Osterfeiertagen geschlossen. Fürs Karl-Otto-Braun-Museum gilt dies an Karfreitag und am Ostermontag. Ostersonntag hat es zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Die Stadtbibliothek in der Bismarckstraße bleibt an Karfreitag und Ostersamstag zu.