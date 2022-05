Ein populäres Format wird im Juni fortgesetzt. Ab dann führen auf Initiative des Marketing-Vereins Ludwigshafen die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher wieder durch ihre Stadtteile. Den Auftakt macht der Friesenheimer Günther Henkel (SPD), der gleich drei Angebote macht, um die Friedrich-Profit-Straße vorzustellen. Die Führungen am 8., 15. und 22. Juni beginnen jeweils um 15 Uhr. Der Rundgang startet am Otto-Buckel-Platz. Die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Eine Voranmeldung über die Tourist-Information ist telefonisch unter 0621 512035 oder 512036 sowie per Mail an tourist-info@lukom.com erforderlich. Alle Termine der Reihe sind auf www.ludwigshafen.de zu finden.