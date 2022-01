Das Ordnungsamt hat bei Kontrollen teils erhebliche Mängel bei Corona-Testzentren in Ludwigshafen festgestellt. Ein Center ist deshalb geschlossen worden.

Bei der Kontrolle von sieben Corona-Testzentren im Ludwigshafener Stadtgebiet hat der Bereich Öffentliche Ordnung, Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit, teilweise erhebliche Mängel festgestellt und eine Schnellteststelle geschlossen. In dem Testzentrum hatte sich im Zuge der Zivilkontrolle eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts am Freitag, 14. Januar, testen lassen. Sie bekam das Resultat per E-Mail zugeschickt. Aber auch an den folgenden Tagen danach erhielt sie weiterhin negative Testnachweise mit aktualisierten Datumsangaben, ohne dass tatsächlich weitere Tests vorgenommen worden waren, so die Stadt. Der Kommunale Vollzugsdienst schloß daraufhin das Testzentrums wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Fünf weitere Testzentren wiesen bei den Kontrollen hygienische Mängel auf, woraufhin die betroffenen Center aufgefordert wurden, diese zu beseitigen. Ohne Beanstandung blieb ein Testzentrum in Mitte. Weitere Kontrollen von Testzentren seitens des Bereichs Öffentliche Ordnung sind angekündigt.