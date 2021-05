Polizisten haben am Freitag im Stadtteil Oppau einen Mann mit einer Elektroschockpistole (Taser) überwältigt. Nach Angaben des Präsidiums sei der Mann psychisch auffällig gewesen und habe sich sehr aggressiv verhalten. Zunächst war der für solche Fälle zuständige Kommunale Vollzugsdienst (KVD) des städtischen Ordnungsamts vor Ort. Doch der Mann habe die Beamten attackiert und sich dann in seine Wohnung zurückgezogen, wo er randalierte. Der KVD bat deshalb die Polizei gegen 10.30 Uhr um Unterstützung. Mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion in Oppau fuhren vor Ort in die Jahnstraße. Die Polizisten setzten den Randalierer mit dem Taser außer Gefecht, um ihn überwältigen und fesseln zu können. Der Mann wurde anschließend in eine Psychiatrie gebracht. Laut Polizei wurde von den Beamten niemand verletzt.