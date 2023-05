Beim „Open Campus“ am Samstag, 17. Juni, 10 bis 15 Uhr, Paul-Wittsack-Straße 10, lädt die Hochschule Mannheim Studieninteressierte ein und stellt sich sowie ihr Angebot vor. Besucher erhalten beispielsweise Informationen zu den Bachelor- und Master-Studiengängen in Technik, Kommunikationsdesign und Soziale Arbeit und können sich außerdem bei Kurzvorträgen zu Bewerbung, Zulassung, Auslandsoptionen und Finanzierung informieren. Den Campus können sie bei einer Führung kennenlernen, in die Labore schauen und bei Mitmachaktionen erfahren, welche Themen im Studium auf dem Plan stehen. Lehrende und Studenten zeigen an diesem Tag ganz praktisch, was die Hochschule für angewandte Wissenschaft zu bieten hat, heißt es weiter in der Ankündigung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das gesamte Programm ist im Netz unter www.hs-mannheim.de zu finden.