Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spontan denken viele bei Ludwigshafen nur an Abriss. Doch das Verzeichnis der Kulturdenkmäler lenkt den Blick auf mehrere Hundert Gebäude, die etwas Besonderes sind. Daher begeben wir uns in einer losen Reihe auf Spurensuche. Wir wollen wissen: Wie lässt es sich in solchen Räumen arbeiten? Heute: das Oggersheimer Rathaus.

Fragt man Sylvia Weiler, SPD-Ortsvorsteherin von Oggersheim, was ihr an ihrem Amtssitz am besten gefällt, kommt spontan die Antwort, dass sie dort alles liebt, besonders den Geruch im Haus, der