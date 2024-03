In Oggersheim hat ein Dieb am Montagvormittag eine Handtasche erbeutet, in der sich nach Polizeiangaben 10.000 Euro befanden. Die Tasche gehörte einem 55-jährigen Mann, der sie nach einem Einkauf in einem Großmarkt gegen 11.30 Uhr auf den Beifahrersitz seines Wagens legte, während er die Waren im Kofferraum verstaute. Auf dem Parkplatz stand ein silberfarbener Kleinwagen neben ihm, der ihm „komisch vorkam“, wie es im Polizeibericht heißt. Nach dem Beladen wollte der 55-Jährige sein Auto abschließen und bemerkte, dass sich die Tasche nicht mehr auf dem Beifahrersitz befand. Ob der Kleinwagen etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist laut Polizei noch unklar. Fest steht, dass sich in der Tasche 10.000 Euro Bargeld sowie mehrere Bankkarten befanden. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.