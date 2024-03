Ein Stromverteilerkasten hat am Mittwoch gegen 14 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bertolt-Brecht-Straße in Oggersheim gebrannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der durch den Brand entstandene Schaden wird laut Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt.