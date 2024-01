In der Handballoberliga der Männer kommt es am Wochenende zum Spitzenspiel. Tabellenführer VTV Mundenheim empfängt den um einen Punkt schlechteren Zweiten SG Saulheim.

VTV-Trainer Steffen Schneider rechnet nicht mit einer Vorentscheidung um die Meisterschaft. Ein hart umkämpftes Spiel werde es aber garantiert. Bereits am zweiten Spieltag kassierten die vor Selbstvertrauen strotzenden Mundenheimer in Saulheim die erste Niederlage: 22:29 zogen sie bei den Rheinhessen den Kürzeren. VTV-Kapitän Timo Naas sprach damals von einer Niederlage zum richtigen Zeitpunkt, denn nach der fasst schon zu guten Vorbereitung wurde das Ego der Mundenheimer wieder auf ein Normalmaß gestutzt, ist der Fokus neu justiert.

Schneider ist froh, dass die Partie nicht gleich den Auftakt der Rückrunde bildete, seine Mannschaft in der Vorwoche im Derby gegen die mHSG Friesenheim/Hochdorf noch eine Art Trainingsspiel unter Wettkampfbedingungen hatte. „Das war gut, um wieder reinzukommen.“ Denn mit Saulheim warte eine völlig andere Hausnummer. „Sie haben aus meiner Sicht das beste Torhüterduo der Liga und einen ausgeglichenen Kader, konnten in jedem Spiel sehr viel wechseln“, zählte der VTV-Trainer die Stärken des Gegners auf. Er rechnet mit einem stark von beiden Abwehrreihen geprägten Spiel und viel Emotionen auf dem Platz. „Dass sich eine Mannschaft schon früh weit absetzen kann, glaube ich nicht“, so seine Einschätzung. Er hofft auf eine volle Halle und viel Unterstützung. An eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen glaubt er nicht. „Immerhin sind danach noch 13 weitere Spiele.“ Los geht es am Samstag um 19.30 Uhr im Schulzentrum Mundenheim.