Ein angeblicher Oberkommissar hat laut Polizei am Donnerstag am Telefon eine Kaution von 56.000 Euro von einer 72-Jährigen gefordert. Er gaukelte ihr vor, dass ihr Sohn in einen Unfall verwickelt sei, bei dem es Tote und Schwerverletzte gegeben habe. Um eine Untersuchungshaft abzuwenden, müsse Geld hinterlegt werden. Die Seniorin hielt Rücksprache mit ihrer Schwiegertochter und ihrem Sohn, die ihr versicherten, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln müsse. Die 72-Jährige erstattete Strafanzeige.

Ein 39-jähriger Ludwigshafener erhielt ebenfalls am Donnerstag drei betrügerische Anrufe per Bandansage auf sein Handy. Die weibliche Stimme gab sich jeweils als Mitarbeiterin von „Europol“ aus. Der 39-Jährige fiel nicht darauf herein.

Mehr zum Thema Schockanrufe finden Sie hier.