Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, und Professor Ingo Autenrieth, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Heidelberg, fordern von Bund und Land einen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Ab dem 4. Advents-Wochenende sollten demnach Schulen, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte mit Ausnahme von Angeboten des täglichen Bedarfs für drei Wochen schließen, also bis 10. Januar. Die Spitzen von Stadt, Landkreis und einer der führenden und größten Kliniken Deutschlands schließen sich damit dem Forderungskatalog der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in vollem Umfang an und gehen mit der Forderung nach Geschäftsschließungen ab dem 19. Dezember noch einen Schritt weiter. Auch bei den Vorschlägen für die Weihnachtsfeiertage schließen sich Heidelbergs OB, der Landrat und der Mediziner den Empfehlungen der Leopoldina an: Gerade an diesen Tagen hätten Treffen mit den engsten Angehörigen und Bezugspersonen eine besonders große Bedeutung. Es sollten daher Treffen im engsten Kreis möglich sein.