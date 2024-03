Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich beginnt der Einlass erst um 14.30 Uhr, doch für die lange Warteschlange auf dem Berliner Platz öffnet der Musikpark am Sonntag schon früher. Es ist die erste Seniorendisco in diesem Jahr, die dritte nach der Pandemie. Nur eine Frage beschäftigt die Gäste: Wieso findet die Disco so selten statt?

„Wo sind die Kinder der 1970er?“, fragt der DJ animierend. Über die Hälfte der Tanzenden streckt die Hände jubelnd nach oben. Von Anfang an sind die geöffneten