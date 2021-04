„Die Baustelle läuft nach Plan. Jetzt wäre der Zeitpunkt für ein Richtfest als ein wichtiger Meilenstein für das Bauvorhaben. Leider können wir in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht dazu einladen.“ So kommentiert Wolfgang van Vliet, Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft GAG, den Fortschritt an der Baustelle Benckiserstraße 55 in der Innenstadt. Dort investiert die GAG 6,7 Millionen Euro in 17 neue Wohnungen.

Trotz Corona liegen die Bauarbeiten den GAG-Angaben zufolge im Zeit- und Kostenplan. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betont als GAG-Aufsichtsratsvorsitzende: „Schon bald können dort Mieter in ein neues Zuhause einziehen. Das ist eine gute Nachricht. Die Bebauung schließt eine Lücke und ist somit eine gute Ergänzung.“

Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen

An der Ecke Heinig-/Benckiserstraße gleich neben der Aral-Tankstelle errichtet die GAG ein siebengeschossiges Wohngebäude mit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen, Büronutzung im ersten Stock (Nutzfläche: 250 Quadratmeter), mit Mehrzweckräumen für die angrenzende städtische Kita Heinigstraße und mit einer Tiefgarage als Ergänzung zur bestehenden benachbarten Tiefgarage. Das Haus ist durch einen Aufzug erschlossen. Ein Blick auf den Stadtplan zeigt, dass das neue Gebäude die Bebauung vor Ort vollendet. Stellplätze werden laut GAG teils im Untergeschoss neu angelegt oder in der angrenzenden Tiefgarage nachgewiesen.

Staffelgeschoss ganz oben

Vom zweiten bis sechsten Obergeschoss sind je Etage drei Wohneinheiten mit jeweils Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen untergebracht. Zwei Wohnungen im zweiten Stock sind gemäß der Landesbauordnung barrierefrei, eine davon ist für Rollstuhlfahrer nutzbar. Zwei weitere Wohneinheiten mit Drei-Zimmer-Wohnungen befinden sich im siebten Obergeschoss, das sich als Staffelgeschoss von den Straßenfassaden absetzt. Insgesamt entstehen 17 Wohnungen, drei Gewerbeeinheiten und acht Tiefgaragenstellplätze (davon ein Behindertenstellplatz).

Mietpreis: 8,90 Euro pro Quadratmeter

Bezugsfertig sein soll das Wohn- und Geschäftshaus im ersten Quartal 2022. Den Mietpreis für die Wohnungen gibt die GAG mit 8,90 Euro pro Quadratmeter an. Das Investitionsvolumen liegt bei 6,7 Millionen Euro. Generalunternehmer ist die Firma Luma Haus GmbH, die mit der GAG auch das neue Bürgerhof-Entrée realisiert. Die Entwurfs- und Werkplanung stammt von der Planungsgesellschaft Schmucker & Partner.

Noch Fragen?