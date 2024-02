Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch ist es ein gigantisches Loch inmitten der Stadt: Im Sommer 2027 soll an der Ecke Heinig-/Wredestraße das neue Polizeipräsidium stehen – ein zweigeteilter Bau, in dem 650 Beamte arbeiten sollen. Die gute Nachricht: Alles läuft bisher nach Zeitplan. Die schlechte: Die Kosten erhöhen sich um über 20 auf fast 140 Millionen Euro.

Nicht besonders ansehnliche Baugruben gibt es in Ludwigshafen einige. Das prominenteste „Loch“ in der City liegt nur ein paar Schritte entfernt am Berliner Platz. Doch während