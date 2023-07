Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Textil- und Seidenproduktion ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Aserbaidschan. Kein Wunder also, dass Sumgaits Oberbürgermeister Zakir Farajov stolz ist, wenn er einen handgeknüpften Teppich als Freundschaftsbeweis an Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck überreicht. Doch was passiert damit?

Mindestens vier Kunstwerke aus dem Kaukasus liegen bereits in den städtischen Archiven aus. Allesamt von fleißigen Arbeitern am Kaspischen Meer geknüpft. Ein dezenter Hinweis auf die