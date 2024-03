Der Oggersheimer Sommertagszug mit Winterverbrennung am Laetare-Sonntag, 10. März, hält in diesem Jahr eine Neuerung bereit: Die Aufstellung ist um 14 Uhr vor dem Brunnen an der Wallfahrtskirche, Kapellengasse. Der Sommtagszug führt durch die Kastanienallee. Die Winterverbrennung mit Programm findet vor dem Portal der Wallfahrtskirche statt. Ausrichter sind die Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine, der Heimatkundliche Arbeitskreis Oggersheim sowie die Oggersheimer Schulen und Kindertagesstätten.