Die Deutsche Post DHL hat in diesen Tagen mit „Abdellis Mini-Markt“ in der Kanalstraße 108 (Nord-Hemshof) einen neuen Paketshop eröffnet. Er ist 72 Stunden in der Woche geöffnet (Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr). Man kann dort unter anderem Briefmarken kaufen, Pakete versenden oder abholen.