Im Nachgang zum Stadtratsbeschluss vom Montag für eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Swjahel bekräftigt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD): „Diese Partnerschaft ist ein deutliches Zeichen der Verbundenheit. Wir stehen gemeinsam für Frieden und Freiheit, für Menschlichkeit, Völkerrecht und Demokratie.“ Aus Swjahel gab’s bereits eine Reaktion.

Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine habe Ludwigshafen Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt und gelebt. „Hilfsprojekte starteten, Menschen begegneten sich, Netzwerke wurden gegründet. Mit der neuen Städtepartnerschaft knüpfen wir genau daran an“, so Steinruck.

Anknüpfungspunkt für die Auswahl der Stadt sei die Arbeit des Vereins „Kinderhilfe Ukraine – Rhein-Neckar für Swjahel“ (beziehungsweise „Kinderhilfe Ukraine: Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij“) von Valentyna Sobetska aus Ludwigshafen. Mykola Borovets, Bürgermeister von Swjahel, hat Kollegin Steinruck direkt nach der Sitzung bereits ein erstes Schreiben zukommen lassen, in dem er ihr und dem Stadtrat zur Entscheidung gratuliert und seine Freude über die künftige Zusammenarbeit bekundet.

Die Verkhovna Rada als gesetzgebendes Organ der Ukraine hatte am 16. November beschlossen, der Stadt Novograd-Volynskij ihren historischen Namen Swjahel (auch Zvyagel, 56.000 Einwohner) zurückzugeben.

Swjahel ist die achte Partnerstadt für Ludwigshafen. Mit Pasadena in Kalifornien bestehen bereits seit 1948 freundschaftliche Verbindungen. Mit Lorient in der französischen Bretagne ging Ludwigshafen 1963 die zweite Partnerschaft ein. 1971 folgte die Partnerschaft zur englischen Stadt Havering. Mit Sumgait in Aserbaidschan wurde 1987 eine Partnerschaft begründet. Seit 1988 besteht die innerdeutsche Partnerschaft mit Dessau-Rosslau. 1998 wurde die Freundschaft mit Antwerpen in Belgien besiegelt. Mit Gaziantep in der Türkei unterhält Ludwigshafen offiziell seit dem Jahr 2012 eine Städtepartnerschaft.