Gleich zwei Straftaten deckten Beamte der Polizeiinspektion Speyer nach eigener Mitteilung am Freitagabend gegen 19.05 Uhr auf. Anlass war demnach, dass ein Zeuge der Polizei einen Radfahrer gemeldet habe, der auf seinem Weg durch die Winternheimerstraße in Speyer-Süd geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt habe. Polizisten hätten anhand der Personenbeschreibung einen Verdächtigen in der Nähe kontrolliert und festgestellt, dass dieser 50-Jährige nicht nur für die Beschädigungen in Frage komme, sondern auch das Fahrrad, auf dem er unterwegs war, gestohlen habe. Die Beamten hätten es sichergestellt und Verfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahls eingeleitet.