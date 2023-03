Die Kita-Situation in Ludwigshafen ist dramatisch: 2400 Plätze fehlen aktuell. Da ist es zumindest ein kleiner Lichtblick, dass der Betrieb im Neubau der Kita Süd in der Orffstraße seit Mitte Februar wieder läuft. Der Abriss des 50 Jahre alten Gebäudes erfolgte 2020, die Fertigstellung war Anfang des Jahres. Zu den endgültigen Kosten macht die Verwaltung auf Anfrage keine Angaben, „da wir die Kita Süd mit dem Bauträger noch nicht komplett abgerechnet haben“, so eine Stadtsprecherin. Bisher war von 6,5 Millionen Euro die Rede. Während der Arbeiten waren die Mädchen und Jungen in einem Provisorium am Lichtenberger Ufer untergebracht. Bei vergleichbaren Projekten liege die Förderquote bei 7,5 Prozent. In der Vergangenheit habe sie bei zehn Prozent gelegen, so die Stadtsprecherin weiter. Die neue Kita Süd – eine L-förmige Anlage mit drei Geschossen und einem begrünten Flachdach, in der letztlich sechs Gruppen und drei Krippen untergebracht werden sollen – wurde für 150 Kinder älter als zwei Jahre und 20 Kinder jünger als zwei Jahre errichtet. Aktuell – in der Eingewöhnungsphase – würden im Schnitt 70 Kinder von 20 Erzieherinnen und Erziehern sowie zwei Auszubildenden betreut.