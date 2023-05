Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufatmen in Maudach: Der Stadtrat hat am Montagabend den Bau einer neuen Kindertagesstätte ab 2024 auf einer Grünfläche in der Schilfstraße beschlossen. Die Kosten liegen bei knapp acht Millionen Euro. Geplant sind 100 Plätze für ab Zweijährige und zehn für jüngere Kinder. Möglichst im Januar 2025 soll die Kita eröffnet werden.

Am meisten freute sich Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) über