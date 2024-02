Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Schillerhaus in Oggersheim mit seiner Stadtteilbibliothek hat bei einem Aktionstag im Juli einen Publikumsansturm erlebt. Am Samstag öffnet es sich mit einem Familientag erneut der Bevölkerung. Anlass ist die am Freitag eröffnete, neue und modernisierte Ausstellung zu Friedrich Schiller. Sie soll, wie der Tag der offenen Tür auch, eine breite Bevölkerung ansprechen, nicht nur Schiller-Enthusiasten.

„In dem Wirtshaus wo ich im vorigen Jahr 7 Wochen gewohnt habe, bin ich auf eine Art empfangen worden, die mich recht sehr gerührt hat. Es ist etwas freudiges, von fremden Leuten nicht