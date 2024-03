Ein Mann hat am Donnerstagvormittag auf dem Vorplatz des Heidelberger Hauptbahnhofs randaliert. Laut Polizeibericht warf er Fahrräder und Mülleimer um. Dann zog der Mann seine Kleidung aus, lief auf die Mittermaierstraße und beschädigte ein Auto. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer mussten bremsen und dem Nackten ausweichen. In der Kurfürstenanlage kam es beinahe zu einer Kollision mit einem Rollerfahrer. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte schließlich den Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Beamten brachten ihn in eine Klinik. Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder von ihm geschädigt wurden, können sich mit der Polizei unter Telefon 06221 1857-0 in Verbindung setzen.