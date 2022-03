Vielleicht geht es euch wie mir und meinen Biber-Geschwistern: Immer wenn ich nachts unterwegs bin, grusele ich mich ein bisschen. Dabei ist es im Dunkeln eigentlich besonders spannend. Das weiß auch Helga Duczek, die mit euch am 26. März nachts durch den Wildpark Rheingönheim streift.

Wenn ihr sechs Jahre oder älter seid, könnt ihr gemeinsam mit euren Eltern am Samstag, 26. März, von 18.30 bis 21.30 Uhr bei der Waldnacht im Wildpark dabei sein. Es gibt Spiele und ihr werdet die Natur ganz anders erleben, als ihr sie sonst kennt. Helga Duczek ist Natur-Erlebnis-Pädagogin. Das bedeutet: Sie kennt sich besonders gut damit aus, wie man nachts anders hört und sieht. „Die Nachtführung hat nichts mit Grusel und Angst zu tun, sie lebt von Ruhe und Heimlichkeit“, hat sie mir vorab verraten. Puh, da bin ich aber beruhigt! Fürchten muss sich also niemand. Ob es wohl so spät am Abend auch ein paar Tiere zu entdecken gibt?

Wichtig ist, dass ihr warme Kleidung anzieht, ein warmes Getränk mitbringt sowie einen Apfel und ein Taschenmesser. Für die Führung anmelden können euch eure Eltern vorab an der Kasse des Wildparks unter der Telefonnummer 0621 504-3370. Mitmachen kostet sechs Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder oder 15 Euro für die ganze Familie.