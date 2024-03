Frust in Maudach: Vermutlich eine Gruppe randalierender Vandalen hat in der Nacht auf Freitag eine Schneise der Verwüstung in Maudach hinterlassen. Unter anderem wurde dabei der mühevoll geschmückte Osterbrunnen in der Ortsmitte ebenso massiv beschädigt wie ein Touchscreen eines Kassenautomaten der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV). Auch der Lattenzaun von zwei großen Baumscheiben im Ortskern wurde laut der scheidenden Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) demoliert. Ferner sollen Eier auf Fensterscheiben von Wohnhäusern geworfen und auch in einer Tiefgarage randaliert worden sein. „Das ist ein Schlag ins Gesicht des Ehrenamts“, zürnte Augustin-Funck im RHEINPFALZ-Gespräch insbesondere mit Blick auf den Osterbrunnen. Ihn hatten viele Freiwillige und Kinder geschmückt. Sauer ist auch Christian Karpp, Vize-Vorsitzender des Fördervereins Maudacher Jubiläen, der in den beiden Vorjahren die großen Baumscheiben den ganzen Sommer über gewässert hat. Augustin-Funck zufolge wird Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Polizei will den Vorfall überprüfen, sagte ein Präsidiumssprecher auf Anfrage.