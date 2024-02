„Wenn es Nacht wird am Rehbach ...“ – so lautet der Titel einer Führung durch Ludwigshafener Naturlandschaften, die die Tourist-Info am Freitag, 8. März, 19 bis 21 Uhr, anbietet. Das Besondere daran ist, die Landschaft in der Dunkelheit in einem vollkommen anderen „Licht“ zu erleben. Bei diesem Rundgang werden auch Fragen erörtert, wie etwa, ob Bäume nachts schlafen und was die Tiere im Dunkeln machen. Zudem werden Märchen und Geschichten rund um „Nacht und Nebel“ erzählt. Die Teilnehmer durchstreifen den Wald entlang des Rehbachs bei fahlem Vollmondlicht. Erwachsene zahlen zehn Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre ist die Teilnahme kostenfrei. Der Teilnehmerkreis ist auf maximal 15 Personen begrenzt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Wildpark Rheingönheim, L534/Neuhöfer Straße. Anmeldung: Telefon 0621 512035 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com.