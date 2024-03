Da ihr Lebensgefährte in der gemeinsamen Wohnung in Mundenheim randaliere, hat eine Frau am Mittwoch gegen 21 Uhr die Polizei gerufen. Die Beamten trafen den betrunkenen 35-Jährigen in einer Nachbarwohnung an, teilt die Polizei mit. Er verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten. Da er sich durch die Beamten nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der 35-Jährige weigerte sich, selbstständig zum Polizeifahrzeug zu laufen und musste daher von den Polizisten getragen werden.